Aérien : une nouvelle compagnie interdite en Europe !

ces 15 Etats, sont interdites : Afghanistan, Angola, Arménie, République du Congo, République démocratique du Congo, Djibouti , Guinée équatoriale, Érythrée, Kirghizistan, Libéria, Libye, Népal, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Soudan.

La décision d'inclure Air Tanzania dans la liste de sécurité aérienne de l'UE souligne notre engagement inébranlable à garantir les normes de sécurité les plus élevées pour les passagers en Europe et dans le monde.



Nous exhortons vivement Air Tanzania à prendre des mesures rapides et décisives pour résoudre ces problèmes de sécurité,

De facto toutes les compagnies, deA ce décompte doivent s'ajouterNous retrouvons donc celles de Russie, etAir Zimbabwe (Zimbabwe), Avior Airlines (Venezuela), Blue Wing Airlines (Suriname), Iran Aseman Airlines (Iran), Fly Baghdad (Irak) et Iraqi Airways (Irak)." a précisé Apostolos Tzitzikostas, commissaire au transport durable et au tourisme.A lire sur le sujet : Liste noire compagnies aériennes : quid de la responsabilité ? La Commission européenne a proposé son aide aux autorités tanzaniennes pour améliorer les performances d’Air Tanzania en matière de sécurité et assurer le plein respect des normes internationales de l’aviation.