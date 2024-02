Aviation Civile, le point faible de la Russie ?

La guerre entre la Russie et l’ Ukraine a débuté le 24 février 2022, cela fait maintenant près de 2 ans et le conflit ne semble pas prêt à s’arrêter. A ce stade, on voit mal comment l’un des deux belligérants pourrait l’emporter l’un sur l’autre.L’économie russe semble moins impactée que l’ukrainienne. Elle a trouvé un nouvel équilibre et les moyens d’exporter ses ressources pétrolières ce qui lui garantit des rentrées de devises importantes.Reste un point délicat :Un pays aussi étendu et dont les infrastructures au sol ne sont pas développées à la hauteur des nécessités,A cette époque, les compagnies aériennes russes faisaient volerdont 739 étaient immatriculés à l’étranger. Autour de 500 appartenaient à des sociétés de leasing occidentales. La quasi-totalité des flottes étaient composées de Boeing et l’Airbus.Par exemplefaisait voler 89 Airbus et 47 Boeing plus 2 Sukhoi 100 de fabrication russe. S7 Airlines le transporteur sibérien opérait 65 Airbus, 22 Boeing et 7 Embraer brésiliens.avait l’intégralité de sa flotte chez Airbus : 56 appareils alors queétait intégralement chez Boeing : 34 avions. On pourrait multiplier les exemples avec les 36 transporteurs du pays.