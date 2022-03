La mort programmée du transport aérien russe

Certes la fermeture des espaces aériens européens, américains et asiatiques (au moins pour le Japon et la Corée) a eu pour contrepartieBien entendu, cela pénalise le trafic entre l’Asie et l’Europe et les compagnies aériennes sont amenées à faire un grand détour par le sud de la Russie ce qui rallonge le temps de vol de plusieurs heures pour les trajets vers le Japon, La Corée et la partie septentrionale de la Chine.Des transporteurs comme Finnair sont particulièrement pénalisés. Mais dans l’ensemble les compagnies occidentales pourront largement supporter cette contrainte. Par contre les transporteurs russes se voient interdire tous leurs vols internationaux, à l’exception de certains pays asiatiques.Plus contraignant estLa grande majorité des flottes en opération dans ce pays provient d’Airbus ou de Boeing. Aeroflot opère 253 appareils dont 109 Airbus et 57 Boeings auxquels il faut rajouter 54 Superjets 100 dont on a vu la dépendance avec les équipementiers européens.S7 Airlines (ex Siberia) met en ligne 104 appareils dont 65 Airbus, 22 Boeing et 17 Embraers 170. Les 50 avions d’Ural Airlines sont tous les Airbus. Rossiya, de son côté a sa flotte pour moitié chez Airbus (26 avions) et pour moitié chez Boeing (28 avions). Enfin, pour compléter les transporteurs d’une quelconque importance,Autant dire que le transport domestique russe est entièrement dépendant du bon vouloir des pays occidentaux.