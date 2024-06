Demain, vers un avion de 1000 places ?

De leur côté les nouveaux aéroports deviennent de plus en plus gigantesques. Alors que pendant des années les plus grands aéroports mondiaux étaient Denver avec 100 km² et en Europe Paris Charles de Gaulle avec seulement si on peut dire 32 km², les nouvelles plateformes vont couvrir d’énormes surfaces : Istanbul est déjà à 76 km², Beijing à 140 km² tout comme Al Maktoum à Dubaï et le record sera largement battu par l’aéroport King Fahd en Arabie Saoudite avec 776 km².



Comment analyser cette avalanche de chiffres lesquels vont tous dans la même direction ? Devra-ton multiplier le nombre d’appareils en service pour acheminer le doublement du trafic à l’horizon 2050 au risque au risque que le nombre croissant de mouvements en approche d’aéroports de plus en plus grands ne soit plus accepté par les populations riveraines, même si, comme on peut s’y attendre, les avions feront largement moins de bruit que la génération actuelle ?



Rappelons que les premiers très gros appareils, les mythiques Boeing 747/100 ont été mis en service au début des années 1970. Ils transportaient alors 400 passagers et les dernières versions en haute densité ont été équipés de plus de 610 sièges.