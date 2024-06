Pourquoi opposer le train et l'avion ?

On peut aussi se demander pourquoi les opérateurs se sont spécialisés sur un mode de transport et non pas sur un type de clientèle. En clair pourquoi les compagnies aériennes n’opéreraient-elles pas des trains et les compagnies ferroviaires de avions ?Certaines tentatives ont vu le jour vers les années 2010. Le groupe Air France - KLM avait le projet avancé d’opérer des trains entre certaines grandes villes françaises et européennes et sa base de Roissy Charles de Gaulle. Cela n’a pas abouti car la compagnie nationale était en mauvais état financier et la concurrence ne s’était pas installée dans le domaine ferroviaire.Ce n’est plus le cas maintenant. La Commission Européenne a imposé l’ouverture à la concurrence pour le transport ferré et elle a commencé à s’exercer sérieusement. Rien n’empêcherait les compagnies aériennes de créer leur propre département ferré.Et dans le même temps rien n’interdit aux sociétés opératrices de trains de monter des filiales destinées à opérer des vols entre des destinations choisies surs lesquelles le train n’est pas performant par manque d’infrastructures. Je veux parler essentiellement des petits trafics ou des destinations pénalisées par un relief difficile à franchir.Ainsi, plutôt que d’exploiter des trains sur de petits marchés, il serait plus rentable et plus confortable d’utiliser des avions de petite capacité tels que les ATR 42 ou 72 ou les Embraer 145 de 50 places. Il serait d’ailleurs très possible d’enregistrer les passagers dans les gares existantes et de les acheminer directement vers les avions parqués sur les aéroports les plus proches.