François Gemenne : "rester chez soi est une menace pour la transition écologique" 🔑

Pour conserver les bénéfices de l'arien, il faudra "réserver l'avion aux destinations lointaines et aller vers des partenariats voire même pourquoi pas, des fusions entre des compagnies aériennes et ferroviaires.



Il y a une nécessité d'investissements massifs dans les trains à grand vitesse pour relier les capitales européennes, desservir la côte Est et Ouest aux Etats-Unis ou encore pour relier les grandes villes en Australie."



Quant à l'offre touristique en elle-même, elle devra se diversifier : "il va être de plus en plus important de diversifier les destinations qu'il y a dans chaque pays, favoriser les séjours plus longs, et trouver une forme de tourisme qui soit davantage en lien avec les territoires et avec les habitants".



Enfin pour mener à bien cette transition, la coopération sera essentielle : "nos vies n'ont jamais été aussi dépendantes les unes des autres. Les décisions prises à Paris ont un impact sur le Soudan, le Bangladesh et nous dépendons des politiques climatiques prises à Jakarta, Delhi ou Brazzaville. "



Une coopération mise à mal par le contexte géopolitique : conflit en Ukraine, à Gaza, montée des extrêmes...



C'est pourquoi François Gemenne voit dans la COP28 organisée à Dubaï en décembre dernier - et là aussi largement montrée du doigt pour son impact environnemental - "un miracle diplomatique".



L'accord, jugé historique, a été signé par 197 pays. Il prévoit une sortie des énergies fossiles afin d’atteindre la neutralité carbone en 2050. "Nous n'y arriverons pas si nous réalisons une transition dans notre coin".



Un message porté et passé au plus près des professionnels du tourisme, qui espérons-le sauront faire bouger les lignes à leur niveau.