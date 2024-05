Quelles perspectives économiques pour le tourisme ? 🔑

Puis plane au-dessus de nos têtes le risque écologique. " Nous allons devoir faire en 10 ans ce que nous n'avons pas réussi à faire en 30 ans", résume Emmanuel Lechypre.



"Nous butons sur une difficulté majeure, un triangle d'incompatibilité entre l'écologie, la démocratie et la justice sociale. On veut avoir les trois en même temps, mais c'est impossible. Sans oublier le mur qui risque de se dresser devant nous, qui est celui des hydrocarbures".



Pour Emmanuel Lechypre, " c'est une folie de considérer que la transition écologique est une trajectoire linéaire dans laquelle il faut absolument tout couper et réduire les investissements très vite pour ne plus développer les énergies fossiles. Cela va envoyer les prix à des niveaux très élevés."



Ce dernier regarde dans le rétroviseur : "Dans l'histoire, il n'y a jamais eu de transition énergétique. Les nouvelles sources d'énergie sont venues s'ajouter aux précédentes, mais il est très rare que les précédentes aient diminué, elles ont parfois changé d'usage. Prenez par exemple le charbon, dites-vous que l'année où le monde en a le plus consommé dans toute l'histoire, c'était 2023 et que ce sera sans doute aussi le cas en 2024.



Même si, bien évidemment, la trajectoire doit être la réduction. Mais si nous allons trop vite, nous provoquerons une crise énergétique qui remettra en cause, elle même, la transition énergétique."



Enfin dernier risque identifié : la crise sociale. Deux sujets ne sont pas traités actuellement selon Emmanuel Lechypre : la crise du logement et le mauvais rapport qualité-prix des services publics.



"La première mesure sociale qui détendrait le climat social dans ce pays, c'est de faire baisser le poids du logement dans le budget des Français.



Autre préoccupation majeure : les services publics. Nous sommes, dans les classements internationaux, à des places lamentables alors même que la France est l'un des pays qui prélève le plus au monde, et qui a les dépenses publiques et les dépenses sociales les plus élevées du monde."