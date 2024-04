Aérien, formalités, destination : le SETO sur tous les fronts 🔑

Ils annoncent une grève, les vols sont annulés… et là tout d’un coup il n’y a plus grève mais les vols restent annulés. On marche sur la tête. Au moins ils seront payés puisque la grève est levée

Nous avons vécu un ascenseur émotionnel. Nous pensions que nous en aurions deux sur trois, et puis finalement aucun. Nous avons vécu une déception incroyable, mais finalement nous y sommes arrivés et les visioconférences ont été de très bonne qualité

Les oreilles des contrôleurs aériens ont dû quelque peu siffler jeudi 25 avril 2024.Réunis à Rabat dans le cadre du FORUM du SETO, les tour-opérateurs ont été contraints de gérer les vols annulés malgré la levée de la grève lancée par le SNCTA, syndicat majoritaire de la DGAC, quelques heures seulement avant le début du préavis.» lâche ironiquement un patron de tour-opérateur quelque peu excédé.Résultats : comme d’habitude dans ce type de situation il faut gérer les vols annulés, les reprotections des clients et les reports… !Mais les clients des voyagistes n’ont pas été les seuls impactés. Emmanuel Lechypre , éditorialiste à BFMTV, François Gemenne politologue expert du climat et Hubert Védrine ancien-Ministre des affaires étrangères, les 3 invités du SETO ont vu leur vol annulé et n’ont eu d’autre choix que d’intervenir par visioconférences.» se réjouit finalement René-Marc Chikli.