Inondations : situation "chaotique" à l'aéroport de Dubaï 🔑

Mais pour les passagers sur place, l'expérience à l'aéroport s'est révélée plus que chaotique. " Un carnage " nous souffle un voyageur présent sur place.



Contacté par nos soins, ce passager français a vécu ce qu'il décrit comme "un cauchemar" . Participant d'un groupe d'une trentaine de personnes, il se rendait au Sri Lanka via Dubaï avec Emirates.



Et dès le départ de Paris, ça se complique. L'avion est retardé à plusieurs reprises : "le décollage prévu à 22h, est un première fois retardé et programmé à 1h du matin, puis une seconde fois à 2h30... pour finalement être reprogrammé à 3h30" nous explique t-il.



"Nous avons reçu un voucher pour nous restaurer avant d'embarquer finalement à 2h30,... Mais vers 3h, on nous explique qu'il y a du givre sur les ailes. Il faut donc dégivrer, mais les équipes de dégivrage mettent du temps à arriver. Nous décollons finalement à 3h45".



Résultat des courses, l'appareil qui devait atterrir à Dubaï à 6h35 arrive à... 15h30... le 17 avril !



Et une fois Dubaï en vue du hublot, le parcours du combattant se poursuit : "Compte tenu des retards accumulés, nous avons tourné 2h au dessus Dubaï avant de pouvoir atterrir." Et comme si cela ne suffisait pas : l'appareil a attendu 2h supplémentaires sur le tarmac avant d'obtenir une place de parking.