Dubaï : Tout savoir avant d'y voyager

Dubaï a vu entrer sur son sol plus de 8 millions de touristes lors du premier trimestre de 2022. Et elle ne compte pas s’arrêter là, puisqu’il est prévu qu’il y ait 21.2 % plus d’affluents en 2023. La quatrième ville la plus visitée dans le monde attire autant les étrangers pour sa démesure, son luxe, ses multiples facettes, mais aussi pour son soleil qui ne quitte point le ciel. En effet, il fait toujours chaud au Manhattan du Moyen-Orient. Mais nous pouvons quand même distinguer deux saisons.La première va de mai à octobre et, là, le climat subtropical est vraiment aride avec des températures pouvant atteindre les 48-50 degrés. C’est donc à la deuxième qu’il est conseillé de partir à Dubaï. Elle se situe entre novembre et avril et s’accompagne d’une chaleur plus douce vu qu’elle varie entre 25 et 35 degrés. Cependant, il faut savoir que durant cette période de l’année, les prix flambent encore plus et la masse de touristes est impressionnante.Ainsi, le plus judicieux serait de visiter cet émirat aux mois d’octobre-novembre ou aux mois d’avril-mai, comme ça, vous limiterez les inconvénients.