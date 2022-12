Burj Khalifa : la tour de tous les records !

Certains étages se démarquent : ils constituent les meilleurs et les plus étonnants atouts de la tour. Mis à part une hauteur vertigineuse, le plus haut bâtiment du monde cache en son sein une merveille d’architecture !



Le 148e étage, la plus haute plateforme d’observation !



Commençons par le 148e étage, une plateforme d’observation pas comme les autres. Elle se trouve à 555 mètres de hauteur et est donc la plus haute du monde. Pour y accéder, il existe même une correspondance d’un ascenseur à un autre ! Le premier vous mène au 124e étage et le deuxième au 148e. Une fois arrivé, vous profiterez d’une vue à couper le souffle : le lac et la fontaine de Dubaï ainsi que tout le reste de la ville et au-delà.



Un coucher de soleil digne de la science-fiction



Plus bas, les étages 124 et 125 vous offrent également une vue imprenable sur Dubaï. Ces postes d’observation vous accueillent confortablement avec un cocktail et des longues-vues pour ne rien rater de la ville. Encore plus étonnant et époustouflant, vous pouvez assister au coucher de soleil… deux fois ! En effet et grâce à des ascenseurs ultra rapides, vous pouvez à la fois observer le coucher de soleil au rez-de-chaussée du gratte-ciel et au 124e ou 125e étage. Ce sont les plateformes les plus rapides à atteindre pour assister à cet extraordinaire évènement : un soleil qui se couchera deux fois à une minute d’intervalle.