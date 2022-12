Que signifie le drapeau des Emirats Arabes Unis ?

À travers cet article, découvrez l'histoire et le symbolisme du drapeau des Émirats arabes unis.

Quand on parle des Émirats arabes unis, on pense tout de suite à la ville la plus peuplée et la plus célèbre de ce pays, Dubaï, avec ses lieux emblématiques et ses hôtels de luxe démesurés. Les Émirats arabes unis c’est aussi un pays du Moyen-Orient au climat particulièrement chaud et aride. Un pays dont le sous-sol regorge de ressources naturelles, en particulier le pétrole. Mais que sait-on des Émirats arabes unis au-delà de ces clichés traditionnels, et notamment en ce qui concerne son drapeau actuel ?



Le drapeau tel que nous le connaissons aujourd'hui est né en 1971…

Rédigé par Fanny CUZIN le Vendredi 16 Décembre 2022

