Localiser les Emirats Arabes Unis sur une carte

Sur le plan géographique, le pays se trouve dans la péninsule arabique. Sur la base de la situation géographique et de la carte des Émirats arabes unis, on constate que ces derniers possèdent un grand littoral qui donne directement sur le Golfe Arabo-Persique et le Golfe d'Oman. Le tout pour un total de 700 km : 600 km bordant le Golfe Arabo-Persique et 100 km bordant le Golfe d'Oman.Au Sud, les Principautés partagent leurs frontières terrestres avec l'Arabie saoudite et le Sultanat d'Oman :- Arabie saoudite : 530 kilomètres- Sultanat d'Oman : 450 kilomètresComme l'indique leur nom, les Émirats du Nord sont situés au nord du pays. Cette région regroupe 5 principautés. Elle est composée de Sharjah, Ras Al Khaïmah, Fujaïrah, Umm Al Quwaïn et Ajman. Comparés au reste du pays, les Émirats du Nord sont moins attrayants sur le plan économique et touristique. Par exemple, ils disposent de réserves pétrolières dérisoires par rapport à ce que possèdent les autres régions du pays.► Quels sont les 7 états des émirats arabes unis D'ailleurs, compte tenu de leurs moyens limités, ces principautés reçoivent un appui conséquent d'Abu Dhabi, la riche capitale. Pour sa part, Sharjah bénéficie du soutien de l'Arabie saoudite, compte tenu de ses similitudes avec le royaume wahhabite sur le plan culturel.