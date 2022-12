Quels sont les 7 états des Emirats Arabes Unis

Les Émirats arabes unis sont un État fédéral composé de sept émirats. Découvrez-les à travers cet article.

Les Émirats arabes unis sont un État fédéral composé de sept émirats à savoir Abu Dhabi, Dubaï, Charjah, Ajman, Fujaïrah, Ras el Khaïmah et Oumm al Qaïwaïn. Situé entre le golfe d’Oman et le golfe Persique, ce pays a été créé en décembre 1971 par le cheikh émirien Zayed al Nahyane, le fondateur de la fédération des Émirats Arabes.

Il se positionne aujourd'hui au sud-ouest de l’Asie et au cœur de la péninsule arabique. Ses voisins sont l'Arabie saoudite, le Qatar et le sultanat d’Oman. La monarchie est dirigée aujourd’hui par le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed ben Zayed Al Nahyane après la mort du cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyane et le vote par unanimité des membres du conseil suprême. Découvrons ensemble, dans ce qui suit, plus d'informations sur les 7 états qui constituent l’ensemble des Émirats arabes unis.

