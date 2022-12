Quelle est la capitale des Emirats Arabes Unis ?

Les nombreuses fouilles archéologiques ont prouvé que des nomades évoluaient dans la région. Or, nous pouvons dater une occupation humaine sédentaire uniquement depuis le XVIIIe siècle. Ce fut principalement des agglomérations basiques jusqu'à la grande métamorphose suite à la structuration de l'activité pétrolière. Ainsi, le XXe siècle a marqué un tournant important qui a propulsé la ville dans le futur.► Quels sont les 7 états des émirats arabes unis À présent, Abu Dhabi se démarque par une importance majeure aussi bien dans le domaine industriel et technologique que sur le plan politique. Il faut ajouter qu'elle abrite plus de 1.4 millions d'habitants sur une superficie totale de 972 km2. Elle occupe ainsi la 3e place du podium devancée par Charjah et l'incontournable Dubaï.