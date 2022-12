Émirats Arabes Unis : Que faut-il savoir à leur sujet ?

Autrefois, les Émirats arabes unis étaient appelés les Trucial States, les États de la Trêve. Il s’agissait d’un regroupement d’émirats, d’État, sous protectorat britannique.► Quels sont les 7 états des émirats arabes unis Le 1er décembre 1971, le traité instituant le protectorat britannique a été révoqué et les émirats se sont unis pour former l’État souverain des Émirats arabes unis. Au début, il ne s’agissait que de six émirats menés par Abou Dabi et Dubaï. L’émirat de Ras Al Khaimah s’est, par la suite, joint à ses voisins, le 10 février 1972.C’est le plus grand des sept émirats, il est gouverné par la dynastie Al Nahyan. Il fait 67 340 km², plus de 86 % de la superficie globale du pays. Géographiquement, Abou Dabi est une vaste étendue désertique. Elle regroupe plus d’une vingtaine d’îles se situant dans les eaux côtières du golfe Persique. Abu Dhabi : Découvrez cet émirat incontournableLa population de la ville était plutôt axée sur la pêche, l’industrie perlière, l’élevage et les plantations de palmiers-dattiers. Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, des investissements massifs ont été réalisés par la dynastie au pouvoir. Abou Dabi s’est rapidement développé pour devenir un État moderne et influent.C’est la deuxième plus grande ville du pays, elle est gouvernée par les Al Maktoum. L’État fait 3 900 km² et est situé à la bordure d’un fleuve, ce qui en fait un port naturel favorisant le commerce. À l’image d’Abou Dabi, la pêche et l’industrie perlière étaient les principales sources de revenus des habitants de l’émirat. Dubaï : Tout savoir avant d'y voyagerD’importantes ressources financières ont été injectées dans la modernisation de la ville pour en faire une importante plateforme commerciale.Sharjah se trouve au sud de Dubaï. L’émirat fait 2 600 km² et est gouverné par la dynastie Al Qasimi. Il se distingue par son littoral donnant à la fois sur le golfe Arabique et le golfe d’Oman.La ville était célèbre, au XIXe siècle, pour sa production de sel. L’industrie perlière était également l’une des spécialités de l’émirat. Mais cette dernière déclina dans les années trente en raison de l’ensablement du bassin du fleuve.Les Qasimi ont massivement investi dans l’Éducation et la Culture. Sharjah est, en effet, le centre éducatif et culturel des Émirats arabes unis.C’est le plus petit des émirats, il fait 260 km² et est gouverné par les Al Nuami. Les habitants de Ajman se sont spécialisés dans la construction de boutres. L’histoire d’Ajman s’est toujours articulée autour de la pêche et des palmiers-dattiers. Cet émirat a néanmoins toujours été masqué par celui de Sharjah qui encercle la quasi-totalité de son territoire.Avec 770 km², c’est le deuxième émirat le plus petit du pays. Il est enclavé entre ses trois voisins, Sharjah, Ajman et Ras Al Khaimah. Il a également la population la moins nombreuse. Son économie repose principalement sur la pêche et la culture de palmiers-dattiers.Grâce à l’unification du pays en 1971, Umm al Qaiwain s’est modernisé sous l’impulsion de la dynastie au pouvoir, les Al Mualla.Il pointe au nord du pays avec au pouvoir, une deuxième branche de la dynastie des Al Qasimi. L’émirat fait 1 700 m² et se distingue par une flore très riche qui fait de l’agriculture son point fort.Autre spécificité de cet état émirati, ses carrières de pierre, d’autant que la pêche est particulièrement abondante. Ras Al Khaimah peut, également, se vanter d’avoir les perles les plus blanches et exquises à l’échelle internationale.L’émirat de 1 300 km² est le seul qui n’a pas de littoral. Il est intégralement recouvert de montagnes et de plaines. L’agriculture est une activité particulièrement dynamique grâce aux précipitations.À l’instar des autres émirats, la pêche est une activité primordiale pour l’économie de Fujaïrah. Il est gouverné par la dynastie des Al Sharqi.