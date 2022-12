Abou Dabi : Découvrez cet émirat incontournable

Lors de votre séjour à Abou Dabi, vous pourrez découvrir divers sites incontournables qui font la fierté de tout le Moyen-Orient.Il s’agit de la plus grande mosquée des EAU. Si sa construction a duré 12 années, cela se voit clairement. En effet, le site est d’une majestuosité inégalable. Rendant hommage à l’art musulman, vous y retrouvez, entre autres, les styles fatimides et ottomans. Le sol en marbre macédonien vous rafraîchit et vous invite à plonger dans un lieu de culte impressionnant par sa taille et par sa modernité. Notez que la visite est gratuite, mais qu’une tenue convenable est exigée.Lors de votre voyage à Abou Dabi, vous ne pouvez manquer ce musée qui a été imaginé par le célèbre architecte Français Jean Nouvel. Le Louvre d’Abou Dabi se trouve dans l’île de Saadiyat qui abrite un bon nombre de lieux d’art et de culture comme le Guggenheim dont l'ouverture est prévue pour 2025. L’architecture de ce site, née d’une collaboration entre la France et les EAU, ses expositions permanentes d’une qualité irréprochables et les œuvres qui y sont présentées valent vraiment le détour.Grand témoin de l’histoire d’Abou Dabi, Qasr al-Hosn a eu diverses vocations depuis sa création en 1790. Il est constitué d’un fort et d’un palais.Après avoir été l’habitation principale de la famille au trône, le siège du gouvernement ou de l’archive nationale, il constitue, depuis 2018, le musée mythique de cet émirat.Vous désirez profiter d’une vue imprenable sur la capitale des Émirats Arabes Unis ? Partez à la découverte des Etihad Towers. Il s’agit d’un véritable joyau architectural situé au niveau de la Corniche d’Abou Dabi. Il constitue le point le plus haut du pays et il est formé par 5 gratte-ciel. L’un d’entre eux est un hôtel de luxe. En haut de la deuxième tour, vous trouverez l’observation Deck at 300.