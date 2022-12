Où se trouve Abu Dhabi ?

Visiter Abu Dhabi serait à coup sûr un excellent plan touristique. La ville fait partie depuis quelques années des destinations touristiques mondiales à la plus forte croissance, bien que la pandémie de la Covid-19 soit venue stopper cette ascension. L’émirat a accueilli 4,875 millions de visiteurs en 2017, et a clairement annoncé vouloir doubler ce chiffre pour cette année. Côté infrastructure de transport, Abu Dhabi est doté de plusieurs aéroports, le plus important étant l’aéroport international d'Abou Dabi, mais aussi celui de la ville d’El Ain et bien d’autres.Les attractions touristiques du pays ne manquent pas. On peut notamment citer :● La mosquée Cheikh Zayed : une merveille architecturale relatant la diversité culturelle du monde islamique mais aussi les valeurs historiques et modernes de l’art.● L’Emirates Palace : un des plus luxueux hôtels de la ville et un des rares hôtels au monde à s’autoproclamer 7 étoiles.● Le Ferrari World : également connu sous le nom Ferrari Experience, qui est le plus grand parc à thème couvert du monde. On y trouve une vingtaine d'attractions dont cinq montagnes russes, toutes plus ou moins basées sur l'univers de la course automobile et la marque Ferrari.● Le Louvre Abu Dhabi : un monument dépendant du célèbre musée français et construit grâce à un accord intergouvernemental entre la France et l'émirat d'Abou Dabi. ● Le Yas Marina circuit : un circuit automobile accueillant chaque année le célèbre Grand Prix automobile d'Abu Dhabi de Formule 1.