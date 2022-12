Abu Dhabi : quelle est la météo au cours de l'année ?

Les températures sont douces et varient entre 25 et 30° en novembre. La température moyenne en journée est de 27° avec au moins 9 heures de soleil quotidiennement. À la fin de l'automne, il est possible de se baigner à Abu Dhabi puisque la température de la mer est d'environ 28.3°. Il est impossible d'avoir de la pluie durant ce mois puisque le volume des précipitations est de seulement 3 mm. Retenons également que l'humidité est à 60 %. De ce fait, vous pouvez réserver sans plus attendre votre séjour à Abu Dhabi au mois de novembre.