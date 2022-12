Que faire à Abu Dhabi

Les vols entre les Emirates Arabes Unis et la France sont en hausse depuis quelques années en raison des nombreuses attractions touristiques d'Abu Dhabi. En effet, il y a beaucoup de choses à voir et à faire dans cette ville, mais si vous vous y rendez uniquement pour une journée, alors ces monuments vous permettront de vous imprégner de ses principaux points forts et d’explorer son patrimoine culturel.Commencez votre visite par l’attraction la plus célèbre et sans doute aussi la plus belle : La Grande Mosquée Cheikh Zayed le spot incontournable pour toutes vos photos Instagram. Abu Dhabi : Découvrez cet émirat incontournableDes maîtres artisans venus du monde entier ont travaillé sur les meilleurs matériaux pour ériger cet immense lieu de culte. Pour créer cet emblème, du cristal d’Autriche, du marbre d’Italie, de Chine et de Grèce et du carrelage calligraphié de Turquie ont été associés. Sans oublier l’or 24 carats qui orne les sommets des dômes et les sept lustres incorporant des millions de cristaux Swarovski qui enjolivent gracieusement les plafonds.Vous serez impressionné par le système d'éclairage unique conçu pour refléter les phases de la Lune. De beaux nuages gris bleuté sont projetés en lumières sur les murs extérieurs et deviennent plus brillants ou plus sombres selon la phase en question.Si vous êtes encore tenté par les objets authentiques, on vous invite vivement à poursuivre votre visite par l’Héritage village, également nommé le village du patrimoine.C’est une attraction historique gratuite ressemblant à un fort de l'extérieur. À l’intérieur, vous apprendrez beaucoup sur le pays, ses dirigeants et ses familles royales. Des tentes bédouines traditionnelles, un toit en poil de chèvre et des maisons traditionnelles en pierre vous introduiront dans l’histoire d’Abu Dhabi, avant le boom pétrolier. Pendant que vous y êtes, imprégnez-vous de l'atmosphère du souk traditionnel pour vous procurer toute sorte d'herbes séchées et de souvenirs à emporter avec vous.Vous serez étonné de savoir qu'en dehors du village, il y a aussi une belle plage surplombant les eaux turquoise du golfe Persique. Cette étroite bande de plage est le plus bel endroit pour profiter de la vue sur l'horizon d'Abu Dhabi à l'ombre des palmiers.Vous ne pouvez pas terminer votre journée sans visiter le magnifique Qasr al Watan qui sert de palais présidentiel aux Emirats Arabes Unis. Dès que les portes s'ouvrent et que vous entrez dans le grand hall, vous êtes instantanément frappé par un design contemporain construit dans le style arabe traditionnel. Qasr Al Watan est plus qu'un simple palais, c'est un voyage interactif et enrichissant dans un cadre contemporain qui reflète trois éléments essentiels : la gouvernance, le savoir et l'artisanat.À l’extérieur des halls principaux du palais, vous ne pouvez pas manquer l’immense sculpture en or. C’est également un endroit idéal pour prendre de superbes photos à l'intérieur même de la sculpture. Mattar bin Lahej l’a conçue avec une belle écriture arabe épelant une citation du cheikh Zayen ben sultan Al Nahyan qui décrit que la richesse est dans le peuple, pas dans le pétrole.