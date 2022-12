Dubaï : comment est la météo au cours de l'année ?

Dubaï se caractérise par un climat désertique. La température moyenne annuelle est de 33 °. Il est extrêmement rare qu'elle descende en dessous du seuil minimal de 20°. La période la plus chaude est entre mai et septembre. De ce fait, la période la plus propice pour découvrir Dubaï est entre la deuxième quinzaine d'octobre et début mai.Il est important de mentionner que la saison touristique atteint son paroxysme en décembre. Novembre et janvier sont également témoins d'une grande activité touristique. La basse saison est en juin et juillet.