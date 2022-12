Tour Dubai : un icône mondial

La Tour Dubaï a une superficie totale de 517 240 m2. Sa capacité d'accueil s'élève à 35 000 personnes. Les derniers étages ont été désignés pour être utilisés en tant qu'espaces professionnels. Nous évoquerons également que le Burj propose 160 étages habitables. Cela constitue un nouveau record mondial en plus de celui du plus haut ascenseur de la planète et du plus haut étage occupé.Parce qu'un voyage à Dubaï est synonyme de grand luxe, il est important de mentionner que le Burj Khalifa c'est aussi un espace d'exclusivité et de services haut de gamme. En effet, il accueille un hôtel de luxe qui fait partie de la chaîne Armani Hotels. Cet établissement qui se démarque par une superficie de 40 000 m2, propose 175 chambres et des suites VIP, un spa hautement équipé ainsi que 5 restaurants dont on peut citer le Armani/Kaf et le Armani/Mediterraneo.