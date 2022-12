Comment visiter le souk de Dubaï ?

Dubaï abrite plusieurs sortes de marchés. Il y a, tout d'abord, les souks traditionnels.Le Gold Souk, appelé également le Souk de Deira, est un lieu incontournable pour faire du shopping à Dubaï. Comme l'indique son nom, vous y trouverez des bijoux en or de toute sorte. Il abrite d'autres métaux précieux, ainsi que des pierres précieuses. De quoi vous en mettre plein la vue !Au total, le Souk de Deira abrite plus de 300 bijouteries. L'endroit représente aussi un centre d'affaires pour les bijoutiers. Partez à la découverte des plus beaux produits en or. Côté qualité, soyez rassuré : ils sont tous authentiques. D'ailleurs, une stricte réglementation a été mise en place par les autorités dans le Gold Souk. Alors, soyez certain que l'or est pur et authentique. Dubaï : Tout savoir avant d'y voyagerIl est possible de vous y rendre en voiture, en bus (C07, C09 et C28) ou en métro (ligne verte, station Al Ras). Le site est ouvert tous les jours de 10h à 22h (à partir de 16h le vendredi).Vous avez déjà deviné ce dont il s'agit ? Le Spice Souk - ou le marché des épices - est considéré comme l'un des centres commerciaux les plus anciens de Dubaï. En déambulant dans ses étroites ruelles, vous sentirez le doux parfum subtil des épices de la région.Les boutiques proposent d'autres gourmandises, comme les fruits secs et des délices venant de l'Inde, de l'Iran et de la Turquie. Vous y trouverez également du safran d'une qualité irréprochable. C'est l'épice la plus chère du pays.Là encore, vous pouvez vous rendre au Spice Souk en voiture. Un taxi vous y emmènera donc sans encombre. Vous pouvez également y aller en métro (ligne verte, station Al Ras) ou en bus (C07, C09 ou C28, en direction de la gare routière Deira Old Souq 1 RTA).Place, maintenant, au souk parfumé. C'est un vaste carrefour d'arômes et de parfums envoûtants typiquement orientaux. Et le saviez-vous ? Vous pouvez demander aux commerçants de vous fabriquer un parfum personnalisé ! Laissez-vous envahir par leurs senteurs sucrées et délicieuses.Il est possible d'y aller en taxi, en métro (ligne verte, station Al Ras, puis marchez jusqu'à Sikkat Al Khalil Road), ou en bus (ligne C07, C09 ou C28). Le marché est ouvert tous les jours entre 7 h 30 et 21 h 30 (à partir de 16h les vendredis).● Les Souks aux textiles de DubaïSitué sur les rives de Bur Dubaï, le Textile Souk regorge de produits textiles hauts en couleurs. Avec leurs magnifiques imprimés, ils affichent un très beau style 100 % oriental : vêtements traditionnels (kandura, abaya), rouleaux de tissus colorés… Les produits sont fabriqués en tissus de soie, en cachemire ou en sari. Certains sont même tissés à la main à l'ancienne !Un taxi vous emmènera sans problème au marché. Vous pouvez aussi prendre la ligne verte du métro pour descendre dans la station Al Ghubaiba ou la station Al Fahidi. Ou alors, vous pouvez prendre le bus de la ligne F70.La ville émiratie abrite d'autres souks traditionnels que vous devriez visiter. C'est le cas de celui d'Al Karama, de Meena Bazaar ou encore de Naif Souk. Vous y trouverez des montres, des bijoux, des produits en cuir, des sacs à main… Dans le Meena Bazaar par exemple, vous découvrirez essentiellement des produits indiens.