L'ensemble du continent ne sera pas logé à la même enseigne.



Des territoires connaîtront des dynamiques plus ou moins importantes que d'autres. Ainsi, l'Europe de l'Ouest sera la partie la moins vaillante. La plus faible croissance annuelle sera enregistrée aux Pays-Bas (+1%) à égalité avec les Canaries.



La France fera à peine mieux avec un petit 1,2%, tout comme la Suisse et le Portugal.



Le dynamisme européen se trouve surtout à l'est et dans le nord. Les pays baltes et la Pologne verront leur nombre de vol augmenter de 2,3% annuellement jusqu'en 2050.



L'Islande n'est pas en reste non plus, avec un taux de 2,5%, mais le grand gagnant n'est autre que... la Turquie.



Ainsi, le pays affichera 4 420 vols supplémentaires par jour et un trafic qui doublera (+98 %) d'ici 2050.



Si la France et l'Allemagne resteront les deux Etats, les plus fréquentés, selon Eurocontrol, la Turquie occupera le 4e place dans 25 ans, derrière le Royaume-Uni, mais devant l'Espagne et l'Italie.



Et ce dynamisme global devrait être freiné par les capacités aéroportuaires. La demande sera supérieure à l'offre. Ainsi, 7% de la demande du scénario de base ne pourrait pas être satisfaite en raison des limitations de mouvement dues aux contraintes aéroportuaires.



Les aéroports néerlandais seront les plus touchés par la pénurie capacitaire des aéroports, entre 100 000 et 200 000 vols ne seront pas accueillis.



S'il existe des contraintes au niveau de l'offre, l'avènement du train à haute vitesse aura un impact non négligeable sur certaines lignes.



En France, l'alternative terrestre pourrait capter près de 10% du trafic des vols domestiques. En Europe, l'influence se fera moins sentir, en raison du faible réseau entre les pays de l'UE.



La réduction du nombre de vols est estimée à (seulement) 0,4 %, à raison de la mise en place de 32 liaisons ferroviaires entre les grandes villes européennes.