Stop au Boeing bashing !

Il est urgent que les médias arrêtent de pointer du doigt chaque incident à partir du moment où il arrive à un Boeing comme s’il en était le responsable sans mentionner que, la plupart du temps si ce n’est la totalité, la faute en revient au transporteur et très rarement à la simple fatalité.Ou alorsou tout autre constructeur de manière à donner une idée objective de l’état des flottes. Seulement on risque à ce petit jeu de ne pointer du doigt que les défauts sans les relier au nombre de vols. C’est comme si à chaque accident de la route on ne le mentionnait que si le véhicule concernait n’appartenait qu’’à un seul constructeur.qui n’avait été créé que pour faire remonter un peu plus les actions sous la pression des fonds d’investissements avides de recevoir d’importants dividendes même si ces derniers étaient obtenus au détriment du processus de contrôle qualité.Il serait très surprenant que, sous l’œil attentif de la FAA , du Sénat américain et des Tribunaux américains, Boeing ne retrouve pas ses fondamentaux qui sont de produire les meilleurs appareils et les plus sûrs au monde. Saluons a ce propos le début de certification du plus gros biréacteur : le B777-9 capable de transporter 426 passagers sur 13.000 km. Cela aura également le mérite de pousser Airbus à poursuivre que la voie de l’excellence.