TourMaG - Ces lacunes sur la sécurité sont-elles systémiques chez Boeing ou cela ne concerne que le 737 Max ?



Shawn Pruchnicki : Vous savez nous étions 4 à témoigner, dont Sam Salehpour, un ingénieur de Boeing, et c'est lui qui a parlé des problèmes du 737 Max.



Il a aussi travaillé sur le 787 Dreamliner et le 777.



Assez rapidement, il a découvert un certain nombre de couacs. Le Dreamliner est un appareil conçu pour des long-courriers, son fuselage est un assemblage de tubes. La construction ressemble à un jeu de Lego, vous assemblez des pièces.



Le problème c'est que pour assembler ces tronçons, les trous n'étaient pas exactement alignés comme ils devraient l'être.



Ils ont du forcer pour réaliser l'assemblage et cela a détendu le métal autour de ces trous, créant des petites fissures, puis après l'appareil est peint. Personne ne voit ces fissures.



Sauf qu'au bout de quelques années, ces trous s'agrandissent, car vous avez du forcer et l'avion est soumis à différentes épreuves tout au long de sa vie.



Boeing dit qu'ils ne sont pas inquiets pour ces avions. Lors de notre témoignage au Sénat, des personnes de Boeing nous ont dit qu'ils étaient persuadés que ces appareils peuvent voler encore 5 ou 10 ans, sans problème.



Sauf que la durée de vie d'un avion n'est pas aussi courte, elle s'étire sur plusieurs décennies.