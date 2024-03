Boeing : la FAA charge le constructeur américain !

Boeing doit s'engager à apporter des améliorations réelles et profondes.



Nous allons les tenir responsables à chaque étape du processus, avec des étapes et des attentes mutuellement comprises,

l'expansion de la production du Boeing 737 MAX.

le recours à un tiers pour mener des examens indépendants des systèmes de qualité et poursuivra sa présence accrue sur site dans les installations de Boeing à Renton, Washington, et les installations de Spirit AeroSystems à Wichita, Kansas.

Nous pensons que la réintégration des opérations de fabrication de Boeing et de Spirit AeroSystems renforcerait davantage la sécurité aérienne, améliorerait la qualité et servirait les intérêts de nos clients, employés et actionnaires.



Même si rien ne garantit que nous parviendrons à un accord, nous sommes déterminés à trouver des moyens de continuer à améliorer la sécurité et la qualité des avions dont dépendent chaque jour des millions de personnes,

Face à ces constats glaçants," a expliqué l'administrateur de la FAA, Mike Whitaker à Reuters. En attendant le rendu du plan de sortie de crise, la FAA a interrompu "Elle envisage aussi "Dans le même temps,Pour se défaire de cette très mauvaise publicité, Boeing souhaite réintégrer dans son giron son fournisseur Spirit AeroSystems. conclut un constructeur dans la tourmente.