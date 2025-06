Air India : un pilote de Boeing 787 décrypte le crash [ABO]

Et pour les néophytes de l’aérien, il faut savoir que le maintien du train d’atterrissage sorti dans une telle situation n’a rien d’anodin.



" Nous voyons dans les différentes vidéos que le train est sorti tout au long du vol, sauf que cela a un impact réellement important sur la pente de montée, surtout dans ce genre de conditions, à savoir qu'il faisait chaud et que l'appareil était quasiment au maximum du poids autorisé par le constructeur.



Je ne dis pas qu'il ne se serait pas crashé, mais le train d'atterrissage peut empêcher l'avion de voler et monter normalement.



Il est actionné par un système hydraulique, cette défaillance hydraulique n'est pas mon hypothèse privilégiée.



Par contre nous voyons sur les vidéos que le train est en position plate, donc que la manette du train est bien positionnée sur sa remontée.



Il n'y a pas eu d'erreur ou d'oubli de la part du cockpit, mais une perte de puissance des moteurs qui aurait entraîner cette situation, poursuit-il.



Alors que nous n'avons pour l'heure aucun retour de la part d'Air India ou des enquêteurs sur les données du vol, il serait trop tôt pour écarter encore l'hypothèse d'une nuée d'oiseaux, du moins selon le commandant de bord interrogé.



Un grand nombre de volatiles aurait pu s'engouffrer dans les moteurs et faire perdre en puissance l'appareil.



Un autre indice vient corroborer une possible avarie sur les deux moteurs, que notre commandant de bord a identifié très tôt après le crash.



" Sur les images, on distingue un artefact sous le fuselage qui pourrait bien être la RAT (Ram Air Turbine), déployée en cas de défaillance majeure.



Elle alimente prioritairement les commandes de vol en hydraulique, et cela pour deux raisons :



- parce que nous en avons besoin pour faire voler l'avion et que sa puissance est insuffisante pour tout alimenter,



- parce que la principale source de fuite hydraulique est le train d'atterrissage, endroit où les conduites sont les plus exposées et où il y a des mouvements importants.



D'ailleurs, au début des vidéos, nous entendons la RAT déployée, cela fait comme un bruit de scooter, " affirme-t-il.



La Ram air turbine (ou RAT) est une petite turbine reliée à une pompe hydraulique. Elle sert comme source d'énergie de secours.



Le commandant de bord a résumé alors les 5 cas dans lesquels la turbine tombe toute seule pour se mettre en route.



Les deux moteurs sont en panne ou alors les pressions des trois systèmes hydrauliques sont faibles ou une perte est constatée de toute l’alimentation électrique des instruments de vol du commandant de bord et du copilote, mais aussi une perte des quatre EMP (Electronic Motor Pumps) et défaillances du système de commandes de vol pendant l’approche.



Pour finir, la dernière raison est celle de la perte des quatre EMP et panne moteur au décollage ou à l’atterrissage. Les EMP fournissent de l'énergie hydraulique nécessaire à diverses fonctions, garantissant ainsi le fonctionnement sûr et efficace de l'avion.



Avant de connaître les conclusions issues des boîtes noires, un consensus prudent semble s’imposer : celui d’une double panne moteur.