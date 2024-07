Meilleures compagnies aériennes : que vaut le classement Skytrax ?

Deux continents restent à la traîne. L’Amérique latine n’apparaît que dans la deuxième partie du Top 50 avec la 43e position de LATAM et seuls 5 transporteurs pointent dans les 100 meilleurs mondiaux.



Il reste encore beaucoup à faire dans cette zone pour laquelle le transport aérien est si vital. On peut d’ailleurs en dire autant de l’Afrique qui ne place qu’Ethiopian Airlines dans les 50 premiers transporteurs à la 36e place et seulement 7 compagnies dans les 100 premières dont Royal Air Maroc en 55e place.



On peut critiquer à loisir ce type de classement qui garde forcément une certaine subjectivité même s’il est construit sur un grand nombre de critères.



Il n’en demeure pas moins qu’il représente un grand intérêt non seulement pour les compagnies bien notées ou celles qui gagnent des places dans la liste, mais également pour les clients pour lesquels il reste un critère de choix, même s’il n’est pas le seul.



Et puis cela encourage les transporteurs à poursuivre leurs efforts pour s’améliorer et, ne serait-ce que pour cela, le classement Skytrax est très utile au transport aérien.