Skytrax Awards : les lauréats 2024 sont…

Ethiopian Airlines remporte la catégorie de meilleure compagnie aérienne en Afrique suivie de Royal Air Maroc et South African Airways.



Le directeur général du groupe Ethiopian Airlines, M. Mesfin Tasew, a déclaré : " Nous sommes heureux d'avoir reçu avec fierté le prestigieux World Airline Award 2024 pour la septième année consécutive. Chez Ethiopian Airlines, notre dévouement inébranlable à l'innovation centrée sur le client a été au cœur de notre succès. Nous restons à l'avant-garde de l'industrie aéronautique en adoptant continuellement des technologies de pointe pour améliorer l'expérience de nos passagers. "



En Asie, c’est Singapore Airlines qui se dresse sur la plus haute marche du podium, suivie de ANA All Nippon Airways et Cathay Pacific Airways.



Pour la région Australie-Pacifique, Fiji Airways remporte la première place, suivie par Air New Zealand et Quantas Airways.



Turkish Airlines remporte le prix de meilleure compagnie aérienne en Europe. La compagnie française Air France se classe deuxième en Europe, et Swiss International Air Lines occupe la troisième marche du podium.



Air France se classe d’ailleurs première en Europe de l’ouest, catégorie dans laquelle la compagnie Transavia France se positionne 9e.



En Amérique du Nord, Delta Air Lines remporte le prix, suivie de Air Canada et United Airlines. En Amérique du sud, c’est LATAM qui monte sur la plus haute marche du podium, suivie de Azul Brazilian et SKY Airline.