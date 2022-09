Remarkable Venue Awards : 17 sites français nominés !

Les nominés pour les Remarkable Venue Awards de cette année représentent ce que l'industrie des musées et des attractions a de mieux à offrir - ils ont reçu des critiques élogieuses de plus d'un million de clients Tiqets dans le monde entier. Nous sommes fiers de travailler avec ces sites fantastiques et nous sommes ravis de les célébrer dans le cadre des Remarkable Venue Awards 2022

La sélection des lieux dans ces 5 catégories est basée sur plus de 1,1 million d'avis clients sur la plateforme de réservationLa deuxième série de nominations pour les deux prix basés sur des candidatures spontanées, le joyau caché et l’attraction la plus innovante, sera annoncée dans le courant du mois.Ces deux catégories de prix seront évaluées par un jury d’experts de l’industrie du tourisme en Europe avec pour la France : Jean-René Morice, directeur de l’ESTHUA , Jean-Pierre Pinheiro, président de l’Adonet et Laurent Queige, directeur général Entertainment chez Paris&Co Les candidatures pour ces prix seront ouvertes. Les lauréats des sept catégories pour les neuf pays participants seront annoncés le 28 septembre 2022.», déclare Laurens Leurink, PDG de Tiqets.