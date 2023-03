Parc des Oiseaux : de nouveaux aménagements pour favoriser l’observation

Éligible au mécanisme du Mécénat déductible, le Parc des Oiseaux peut désormais bénéficier de dons de la part d’entreprises et de particuliers, qui peuvent les déduire de leurs impôts à hauteur de 60% et 66% de leur montant.



Les fonds récoltés serviront pour renforcer les actions de protection en faveur des espèces menacées et de la valorisation de l’écosystème local.



Au service de la pédagogie de sensibilisation à notre écosystème, quatre espaces sous formes « d’œufs » vont être aménagés afin de sensibiliser les visiteurs aux principaux facteurs de dégradation des populations d’oiseaux à travers le monde.



Un carnet de voyage permet aux enfants et aux adultes de suivre un aventurier dans son Tour du monde écologique (utilisation de modes de transport à faible empreinte carbone) qui dévoile et raconte ses découvertes.



Le voyage commence en Europe sur le thème de la surpopulation, se poursuit en Antarctique avec les problèmes du réchauffement climatique, puis direction l’Amazonie et la déforestation et pour finir l’Australie et la sécheresse !



Dans chacun des modules, une espèce d’oiseau emblématique de la région est mis en avant face à ces enjeux environnementaux.