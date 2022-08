Le Parrot World de Seine-et-Marne prépare déjà son extension

Nous n’avons pas d’accords directs, mais Disneyland nous signale dans sa documentation comme une attraction de proximité

Plusieurs hôtels de la grande zone hôtelière de Disneyland, ainsi que des campings, nous ont inclus dans leurs offres avec la possibilité de vendre des billets. C’est déjà un signe de reconnaissance d’un parc qui a une approche différente, mêlant la pédagogie à la visite simple

Nous avons conclu un accord avec une société de VTC qui pratique des tarifs très intéressants pour ceux qui veulent continuer de venir depuis Marne-la-Vallée. Par ailleurs, nous sommes de plus en plus inclus dans les parcours de certains prestataires, comme

en Seine-et-Marne, qui ont découvert l’existence du parc. C’est un axe de travail pour les mois à venir car c’est la possibilité d’un produit complet avec visite commentée et déjeuner au restaurant Le Panoramic qui ouvre sur notre parcours golf

La saison estivale 2022 sera un bon cru. Le parc a rencontré son public en quête de ces nouvelles expériences plus immersives que contemplatives. Le concept de Parrot World est de présenter en – quasi – liberté des centaines d’oiseaux tropicaux, de la famille des perroquets et compères, sous un immense filet qui recouvre un itinéraire ponctué de mares, de rivières et d’enclos où évoluent les espèces terrestres et fluviales : capybaras, coatis, loutres géantes… Un second parcours est dédié aux espèces du Sud du continent : manchots, vigognes, ….Situé à une douzaine de kilomètres de Disneyland Paris, Parrot World profite naturellement de son affluence pour proposer une autre option de visite, encore faut-il arriver à émerger face au mastodonte. «», se satisfait Adrien Vignot . «».La mauvaise nouvelle de la fin de l’été est l’arrêt de la seule ligne de bus qui assurait la liaison entre le parking de Disneyland et Parrot World. Pas assez de trafic, justifie la Région, et l’accès reste à 98% en voiture particulière ou en autocar. «».