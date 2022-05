Le Parrot World dans la lumière avec la naissance de deux bébés jaguars

En 2021, seulement six jaguars sont nés sur l’ensemble des parcs membres de l’EAZA (Association Européenne des Zoos et Aquariums) et deux en 2020.



Parrot World joue son rôle dans la conservation car ces deux petits félins ont un excellent patrimoine génétique qui intéresse le coordinateur de l’EAZA dans le cadre du Programme Européen d'Élevage (EEP).



Les naissances en captivité sont gérées par l’EAZA afin de pouvoir conserver le capital génétique d’une espèce pour la réintroduire dans la nature si elle jamais elle venait à disparaître.



Les deux jeunes jaguars resteront à Parrot World jusqu’à leur maturité, environ un an et demi. C’est l’EAZA qui organisera ensuite leur placement dans d’autres parcs zoologiques, dans le but de conserver des populations saines, démographiquement et génétiquement durables.



Parrot World a décidé de faire appel au public pour choisir leurs prénoms via les réseaux sociaux. Des propositions seront soumises au public qui sera invité à voter pour leurs deux prénoms préférés.