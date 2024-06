Seine-et-Marne : dormir au château de Rosa Bonheur

Ceux qui veulent pousser plus loin leur immersion dans le monde de l’artiste ou simplement profiter du charme et du calme du lieu, s’offriront une nuit sur place.



Pour proposer cette expérience rare et émouvante à ses hôtes, Katherine Brault a joliment aménagé, au premier étage, dans le corps principal du château, trois chambres d’hôtes haut de gamme (350 € la nuit, petit déjeuner et visite de l’atelier de l’artiste inclus).



Dans ces chambres, tout a été restitué aussi fidèlement que possible d'après documents, mémoires des travaux et plaques de verres retrouvées dans les greniers.



Une première suite de 22m2, avec vue sur le parc, a été installée dans ce qui fut la chambre de Rosa Bonheur. Le papier peint aux motifs bordeaux, a été refait à l’identique. Les parquets, usés par le temps, fleurent de nouveau bon la cire.



Le mobilier XIXe a été récupéré un peu partout dans le château de Rosa Bonheur dont les héritiers de Rosa Bonheur firent, longtemps, leur résidence secondaire.



La salle de bains, totalement rénovée et très spacieuse, est, en fait, dotée d’une douche, au contraire des deux autres chambres, pourvues, elles, d’une véritable salle de bains, très grande.



"Le vrai luxe , est convaincue Katherine Brault, c’est l’espace. Ces salons de bains en témoignent".



Au même étage, la deuxième suite s’avère en effet bien plus grande (40 m2) que la précédente. Elle semble aussi beaucoup plus lumineuse, plus gaie et plus luxueuse avec ses tentures jaunes à fleurs.



Celle-là a été aménagée dans l’ancienne chambre de Nathalie Micas, fille d’une famille amie dont Rosa Bonheur fit sa famille de coeur après le remariage de son père devenu veuf.



La troisième suite occupe l’ancien atelier d'hiver de Rosa Bonheur. Les murs sont ornés de tableaux retrouvés dans le grenier : ce sont ceux d’Anna Klumpke, une artiste américaine dont Rosa Bonheur fit, après le décès de Nathalie Micas, sa nouvelle famille de cœur. Et son héritière.



Dans chacune de ces chambres, des QR codes permettent de découvrir l’histoire des objets sur lesquels ils sont disposés, ici et là.