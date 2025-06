Explora Journeys en juin : Franck Garanger honoré, et les dernières offres pour vivre un été d’exception en mer

Fils de boulanger et originaire d'Angers, la carrière de Franck Garanger est marquée par un parcours international et une reconnaissance pour sa cuisine créative et respectueuse des produits, avec une spécialisation notable dans la cuisine végétale ces dernières années.



Il a commencé sa formation à l'École Hôtelière de Dinard et a rapidement développé une passion pour la cuisine. Il a ensuite fait son apprentissage au restaurant étoilé Michelin Le Vert D'Eau à Angers du chef Jean-François Piers.



Après avoir acquis une solide expérience dans des restaurants prestigieux en France, y compris à l'Hôtel de Paris à Monaco, et à l'étranger (Canada, Japon), il a intégré des établissements parisiens de renom : au Fouquet's à Paris et Le Diane à l'hôtel Fouquet's Barrière.



Un tournant majeur dans sa carrière a été son entrée dans le monde des croisières de luxe dans les années 90. Il a d'abord travaillé comme chef de partie à bord des paquebots Silversea Cruises, où il a rapidement gravi les échelons pour devenir Chef Exécutif à bord, puis Chef de toute la flotte pendant quatre ans.



Par la suite, il a été nommé Directeur culinaire chez Oceania Cruises, où il a veillé sur l'ensemble des approvisionnements et la cohérence des menus sur la flotte, passant 50% de son temps à bord des différents navires.



C’est en 2022 que Franck Garanger a rejoint le groupe MSC en tant que Directeur culinaire pour Explora Journeys. Avec son équipe, il est en charge de la conception et de la définition de neuf expériences culinaires distinctes – dont 6 restaurants. Son rôle est de développer une offre de haute gastronomie en mer, en mettant l'accent sur des produits locaux et durables, et en intégrant une vision plus végétale de la cuisine.



Franck Garanger est également Maître Cuisinier de France et membre de l'Académie Culinaire de France.