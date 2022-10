Avec Terres d’Afrique, le zoo de Thoiry veut monter en gamme

Alors que des « confrères » comme Beauval, La Flèche ou Sainte-Croix ont réussi leur mutation en multipliant les hébergements et les annonces spectaculaires, le zoo-safari de Thoiry tourne autour des 500 000 visiteurs annuels.



Ils étaient 560 000 en 2019 et devraient passer la barre des 600 000 en 2022.



Le chiffre d’affaires de 2021 a atteint 15 M€ pour Thoiry seul et 10 M€ de plus pour les autres sites de Santo Inácio au Portugal et du Safari de Peaugres en Ardèche ; en deçà des prévisions pour la saison.



La stratégie mise sur une montée en gamme plus que sur un accroissement spectaculaire du nombre des visiteurs. L’objectif affiché est de 1 million en 2028 mais en multipliant l’accueil des séminaires, groupes incentive, team buildings, dans des hébergements de plus grand standing que les tanières, volontairement rustiques.