Pierres d'histoire : l'hôtelier au service de la sauvegarde du patrimoine !

Pierres d’Histoire propose à ses clients bien plus que des gîtes d'exception, d'un niveau "autour du 4 étoiles".



Au Domaine de Richebourg, les clients trouveront un Spa (avec sauna et bain nordique) privatisable pour 1h30 de totale intimité, un terrain de pickelball -petit frère du très en vogue padel-, un terrain multisports (foot à 5 et basketball), une piscine extérieure, un braséro pour faire des barbecues géants, un terrain de boules, un bac à sable pour les petits, un espace dédié au yoga, des îlots de méditation...



A la demande, le couple responsable du Domaine pourra faire livrer aux clients des soupers et des petits déjeuners. Il pourra également faire intervenir coachs sportifs, cuisinier(e)s à domicile, masseurs à domicile, etc...



Un guide de découverte du patrimoine et des activités aux alentours du Domaine -partagé avant le séjour- permettra aussi aux hôtes d’organiser d'autres activités.



Le Domaine (23 chambres au total) est entièrement privatisable. Il dispose d'une salle de séminaire équipée de 85 m2, d'une mezzanine conviviale de 50 m2 et une salle de sous-commission.