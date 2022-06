Safari et barbecue : le Zoo-Safari de Thoiry organise 8 soirées spéciales cet été

Les convives sont alors invités pour le « vrai » repas, en prenant place dans le demi-cercle de tables dressées face aux animaux.



Le buffet est ouvert par le Chef avec de grands éclats de rire et des selfies par dizaines : patates douces, légumes exotiques, palerons grillés, pains spéciaux, maïs et autres féculents entourent un saumon géant cuit au barbecue.



Les conversations s’animent, l’expérience est à son apogée entre convivialité et partage d’une expérience vraiment mémorable, digne d’être racontée et largement diffusée à tous ceux qui n’auront pas eu la chance d’y participer.



« Chaque fois que j'allume un feu dans la grande plaine de Thoiry, entouré de troupeaux d'animaux africains, je me retrouve en Afrique du Sud pour quelques heures merveilleuses », reconnait lui-même Kobus Botha.



« J'aime vous faire découvrir les secrets des cuissons emblématiques du barbecue sud-africain, le braai. Un braai c’est tellement plus qu’un repas. C'est une immersion dans une culture du feu, de la camaraderie, des espaces magnifiques, un voyage exceptionnel entre nourriture délicieuse et vins sud-africains sublimés.



C’est un moment privilégié tellement généreux que je vous conseille de sauter le déjeuner le jour de votre visite pour déguster toutes les merveilles que je vous réserve ! »