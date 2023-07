Le Parc de Thoiry renouvèle ses dîners safari

« Les légumes et les fruits peuvent nous faire voyager dans l’espace et dans le temps

Ces voyageurs nés ont beaucoup à nous raconter. Ils sont si bien enracinés dans nos terroirs et dans notre calendrier culinaire que nous avons oubliés à quel point ils ont su adapter l’exotisme de leur origine. »

(*)Dates 1, 15, 17 et 29 juillet à 18h45

12 et 26 août et 9 septembre à 18h15

Accès au Parc à partir de 15h

Au coucher du soleil, les aventuriers sont invités à embarquer à bord du camion brousse pour une balade de 45 mins au cœur du territoire des girafes, hippopotames et antilopes.Ils rejoignent ensuite une zone sécurisée par des rangers dans la plaine africaine de Thoiry. Dans une ambiance conviviale et authentique, un dîner exceptionnel est servi sous le regard intrigué des animaux.Cette année, le parc a conçu un nouveau menu original, fait maison, esprit local et préparé sous les yeux des convives. À découvrir ! Des bouchées pour herbivores et carnivores à la flamme.Le menu est présenté en 3 services : assiette Terre et Mer, assiette chaude et assiette gourmande pour 85 € par personne ou 100 € avec l’accord mets & vins.», explique Frédéric Jaunault, Meilleur ouvrier de France primeur, qui préparera un dîner pour végétariens. «