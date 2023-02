Avec L'Escale Royale, l'hôtellerie de luxe devient... flottante

L'Escale Royale, c'est une saga familiale, puisque trois frères et une belle-sœur sont partie-prenantes de l'aventure. C'est aussi un concept qui se veut novateur puisque les hébergements proposés sont de luxueuse suites et qu'elles sont "flottantes".



C'est Augustin Dumont qui en a eu l'idée, après avoir lui-même fait -et adoré- un séjour sur une péniche, pendant un des confinements qui ont ponctué la vie en France depuis trois ans. Ce jeune homme qui, dès ses 18 ans, s'était lancé dans des investissements immobiliers, a alors tout revendu, pour financer ses projets d'hôtellerie sur l'eau.



Très vite rejoint dans ce projet par son frère Jean-Chrysostome, puis, plus tard, par un troisième frère, Jérôme, Augustin Dumont, pas encore trentenaire, il a fait construire et aménager, en Europe, des "house-boats" dédiés à l'hébergement.



"Il y a une seule suite par bateau" , précise Iris des Monstiers, la belle-sœur qui a rejoint récemment l'aventure pour prendre en charge de la communication.



La réalisation de ce projet a pris un peu de temps car il fallait faire homologuer et immatriculer ces "house boats " au même titre que des bateaux "classiques" en France. Cependant, si les bateaux sont capables de naviguer, les clients, eux, restent à quai.