L'industrie touristique française face à de nouveaux enjeux d'investissement

Afin de renforcer l'attractivité de la France en tant que destination touristique et de soutenir les investissements, plusieurs actions concrètes ont été évoquées lors des tables rondes.



Tout d’abord, la simplification des procédures administratives pour faciliter les projets touristiques a été mentionnée.



" Nous devons alléger les démarches administratives pour les investisseurs et les porteurs de projets ", a souligné Eric Lombard.



De plus, des incitations fiscales et des aides financières à destination des acteurs privés ont été proposées pour encourager les investissements dans les régions moins desservies



Enfin, une " stratégie collaborative et durable" semble être la voie de l’avenir pour l’industrie touristique française. Les ministres ont insisté sur l’importance de fédérer les acteurs publics et privés autour de projets communs, tout en garantissant la pérennité des emplois et des territoires.



Le tourisme social, l’accueil des personnes en situation de handicap et l’accessibilité pour tous doivent également figurer parmi les priorités.



" Le secteur touristique doit se tourner vers l’avenir, en prenant en compte les enjeux écologiques, sociaux et économiques. La France peut être un modèle en matière de tourisme durable, mais pour cela, nous avons besoin de l'engagement de tous ", a conclu Nathalie Delattre.