Le futur n’a-t-il plus d’avenir ? [ABO]

Bien que la tenue des COP permette en partie d’évaluer l’état du monde et ses contradictions, des centaines d’autres signes témoignent de la drôle de voie dans laquelle nous sommes engagés.



Car si le climat se porte mal et nous oblige à dénombrer régulièrement les victimes de ses intempéries à laquelle la France échappe de moins en moins, les campagnes et leurs principaux acteurs se portent bien mal également.



Bloquant les routes au volant de leurs tracteurs, ils se battent contre une mondialisation rampante tendant à laisser entrer sur les marchés européens des produits alimentaires loin de correspondre aux normes d’hygiène qu’on leur impose. C’est donc notre assiette qui est menacée.



Quant aux élus, les milliers de maires que compte l’Hexagone, ils sont tentés de jeter l’éponge face aux difficultés économiques, juridiques, sociologiques que leur impose leur tâche et face à l’incompréhension de leurs administrés. C’est notre vivre ensemble qui est donc en jeu.



Parmi leurs difficultés, la gestion de l’activité touristique de leurs communes n’est pas toujours évidente non plus. En particulier, ce fichu problème de locations de courte durée qui dénature des quartiers entiers et pousse des populations de la classe moyenne à fuir de plus en plus loin pour trouver un logement.



Loin d’être la seule dans ce cas, la France accompagne dans cette fronde les Espagnols de plus en plus nombreux à défiler pour l’interdiction de plateformes de réservation (ainsi à Barcelone, ce samedi, on a enregistré 22 000 manifestants).



Quant aux femmes, elles sont encore obligées de se révolter contre les violences qui leur sont faites et de descendre dans la rue. Certes, elles ne sont pas toutes afghanes et obligées de se taire… Mais, tout de même. Comment l’humanité peut-elle être coupée en deux ?



Comment la France, pays des lumières, peut-elle être divisée sur tant de sujets du quotidien et peut-elle reculer au lieu d’avancer surtout dans ces démonstrations de racisme qui aujourd’hui sont devenues banales ?



… Indifférente, l’industrie touristique et du divertissement en général, préfèrent suivre leur route en misant sur la sagesse et les capacités de survie de l’humanité. Au milieu de ce qui apparaît comme un naufrage, elles offrent un discours « durable » et diffusent leurs appels à la consommation de destinations se voulant de plus en plus enjôleuses.



Mais, le cœur y est-il ? Peut-on faire confiance à des Emirats Arabes Unis par exemple qui ont tout de même prévu une augmentation des énergies fossiles de 34% d’ici 2035 et un volume touristique de cent millions de visiteurs ?



Alors qu’il y a peu, on évoquait la possibilité de ré enchanter le monde et de réinventer le tourisme, n’est-on pas de plus en plus engagé dans une inexorable partie d’illusionnisme ?