Futuroscopie - Trump II : Make America Great Again ? [ABO]

Quant aux problèmes migratoires montés en épingle par les médias, amplifiés par le candidat à la présidence promettant une déportation des clandestins, ils ne sont pas faits pour rendre l’avenir de l’image américaine attractive dans les opinions à tendances libérales outrées par les méthodes et les propos d’un candidat manipulateur, surfant admirablement sur les vagues de xénophobie.



Les USA, ne l’oublions pas, sont un pays d’immigrants dont on a toujours besoin aujourd’hui pour faire tourner une partie de l’économie et pour peaufiner la culture et la créativité de cette immense puissance culturelle. Que seraient les musiques nord-américaines sans les Cubains, les Jamaïcains, les Porto Ricains et le génie des jazzmen noirs, toujours dominants ? Et que seraient par la même occasion notre musique européenne ?



Formidable paradoxe et preuve du changement sociologique majeur dans l’Amérique d’aujourd’hui et de demain, le problème de l’immigration ne sera cependant pas réglé à la va vite et sans violence, d’autant que les narco trafiquants vérolent aujourd’hui l’immigration clandestine et se montrent plus coriaces et dangereux que les passeurs d’hier.



En tout cas, d’ores et déjà, la police de la frontière entre Arizona et Mexique se réjouit de l’arrivée de Trump au pouvoir : « Il faut revenir aux bonnes méthodes du passé ! » insiste un shérif interviewé sur France Inter !



Le pire étant que les Hispaniques ont été 40% de plus à voter pour le nouveau président alors que la candidate démocrate a perdu, on l’a beaucoup dit, leurs votes, celui des noirs, celui des arabo américains partisans de la cause palestinienne et des juifs modérés…