Présidentielle USA : quid des enjeux, selon Pascal Boniface ? 🔑

Les relations sino-américaines sont l'enjeu politique majeur.



Le fait de considérer la Chine comme une menace essentielle pour les États-Unis, c'est certainement ce qui réunit les démocrates et les républicains. Le duel Chine-États-Unis va se poursuivre, parce que le défi chinois est le défi géopolitique numéro un pour les États-Unis,

L'élection du candidat républicain pourrait pousser l'Europe à avancer un peu plus dans sa construction, à condition de le vouloir.



Or, pour l'instant, la première réaction de certains pays européens, notamment à l'Est, serait plutôt à une plus grande soumission et non pas une plus grande indépendance vis-à -vis des USA.



Les deux leaders qui pourraient plaider cette cause, sont en Ă©tat de faiblesse politique,

Il existe un point de convergence dans le programme des deux candidats.En effet, Joe Biden n'a pas desserré l'étau sur la Chine et ses entreprises, suite à la guerre commerciale décrétée par son prédécesseur. Le leader mondial ne souhaite pas voir son dauphin lui ravir la plus haute marche du podium. Une querelle économique qui pourrait déboucher sur... un conflit armé." prédit le géopolitologue.Récemment, le candidat républicain a annoncé vouloir imposer des droits de douane de 60% pour les biens provenant de Chine. Un projet qui ne sied pas vraiment à son principal donateur, le fantasque et inquiétant, Elon Musk.Le dirigeant de Tesla qui entretient des liens étroits avec le pouvoir Chinois pourrait faire infléchir la position de Donald Trump.Dans ce mélimélo politique, l'Europe va devoir prendre, de gré ou de force, un peu d'indépendance vis-à -vis de son protecteur de toujours." et économique.