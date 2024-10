Trafic aérien Europe - Chine, le crépuscule des compagnies européennes 🔑

Si la bataille semble perdue, souhaitons à nos compagnies de faire preuve de flexibilité et d’ingéniosité pour éviter une défaite totale.



Les aviations civiles européennes peuvent contraindre les droits de trafic à une équivalence de temps de vols, les alliances peuvent concentrer les vols vers la Chine au départ de Hubs moins couteux et moins taxés (ex – Amsterdam pour Skyteam, Munich ou Vienne pour Star Alliance) afin d’atténuer le glissement des parts de marchés et ainsi conserver les droits de trafic et slots (déjà partiellement redistribués à des compagnies d’Asie centrale).



Un renforcement des alliances et code Share avec les compagnies chinoises permettrait également d’assurer une meilleure présence et visibilité car suivant la citation de Lucas Liger- « si tu ne peux pas vaincre ton ennemi, fais-en ton allié ».



Et comme je suis un optimiste de but et Européen de cœur et de sang, Je ne peux m’empêcher de citer Kohei Horikoshi- (pas très européen je vous l’accorde mais le Japon a envahi la Chine je rappelle) « Et dans un second temps quand l’ennemi sera certain de sa victoire, ce sera notre chance ».