P. de Izaguirre : taxe Chirac, "aucun réajustement ne sera effectué sur les billets émis"

" Quand nous avons fait les calculs, nous nous sommes rendus compte qu'économiquement c'était une catastrophe ", témoigne à son tour Gilles Talec d'Air Austral.



"Dans la situation de transformation et de redressement de la compagnie, c'est juste impossible. C'est un montant de plusieurs millions d'euros".



"Si cela ne choque personne que les compagnies aériennes doivent payer, alors qu'elles n'auront pas été rémunérées par le passager, je pense qu'on a déjà un petit problème de fond", poursuit Christian Vernet pour La Compagnie, qui n'a pas encore anticipé la hausse. "Il est probable que nous appliquions la surcharge dès la semaine prochaine, nous attendions de savoir comment le Sénat allait éventuellement statuer sur les différentes propositions et amendements".



Les Entreprises du Voyage et le SETO ont œuvré pour appliquer la surcharge sur les réservations à partir du 1er janvier 2025 et non sur les départs.



"Mais le problème que nous avons rencontrés, c'est que le gouvernement veut rapidement trouver ces 850 millions d'euros supplémentaires, et donc ils auraient augmenté le barème, sur une décision qui s'annonce pérenne. Cela aurait voulu dire un impact financier significativement plus important ", détaille le président de la FNAM qui se dit totalement "aligné" sur la vision des deux syndicats.