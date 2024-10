EXCLUSIF - Air France a déjà anticipé la hausse de la taxe Chirac ! 🔑

Avec l'aide d'un expert de la vente de billets d'avion, nous avons simulé une réservation pour un vol Paris - New York en classe économique, pour un départ en janvier 2025.



En regardant en détails le montant des taxes, nous constatons que pour un billet d'avion réservé après le 1er janvier 2025, la taxe de solidarité s'établit à 4,51 euros, mais que le surplus lié à la taxe de solidarité s'élève bien à 35,49 euros ce montant intégrant l'écocontribution de 3 € instaurée en 2020,]b (Voir capture écran) soit une majoration de 32,49 euros.



En revanche, sur un vol Paris - New York pour un départ en décembre 2024, le surplus lié à la taxe de solidarité n'est pas majoré et s'élève à 3 euros.



"Ce qui interroge, c'est qu'en appliquant avec anticipation la hausse de la taxe Chirac, Air France majore automatiquement ses tarifs ce qui la rend moins concurrentielle." analyse cet observateur. A l'heure où nous écrivons ces lignes, cette hausse n'apparait pas dans les GDS. Mais comme nous l'explique notre expert, la mise à jour des tarifs s'effectue une fois par semaine. Cela pourrait expliquer l'absence de la majoration de la taxe Chirac pour les réservations effectuées via Amadeus ou autre.