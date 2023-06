EMMANUELLE LLOP Fondatrice Equinoxe Avocats, avocate au Barreau de Paris

Née un 3 mars à Paris, en couple, et mère de trois filles, Emmanuelle est avocat au Barreau de Paris. Elle aime se mettre au service des autres et s’est naturellement tournée vers le métier d’avocat, profession qu'elle exerce avec passion depuis 34 ans.

Mardi 30 Mai 2023

BIOGRAPHIE Première partie de carrière au sein de cabinets internationaux



2012 - Création du cabinet EQUINOXE AVOCATS



Ce cabinet dispose d'une équipe resserrée et privilégie le contact et la proximité avec les clients, afin de proposer un service pointu et adapté à leurs demandes particulières : nouveaux projets liés au tourisme, création ou évolution de l’entreprise, stratégie, surveillance de la règlementation et compliance, rédaction des outils contractuels, gestion des contentieux B2C et B2B, formation etc.



Experte en droits du tourisme, de l’aérien et des loisirs, dotée d’une expérience reconnue, Emmanuelle assiste en contentieux comme en conseil tous les professionnels du secteur : agences de voyages, tour-opérateurs, syndicats professionnels, réseaux, start-up, conciergeries, agences événementielles, compagnies aériennes, OTA etc. basés en France, en Europe et dans le monde entier.



Emmanuelle est également autrice de doctrine, conférencière, formatrice et enseignante en droit du tourisme et aérien. Elle collabore régulièrement avec Tourmag.com sur tous les sujets juridiques liés au tourisme.







DIPLOMES - 2 diplômes de Troisième Cycle en Droit de la Concurrence et en Droit International.

- Bilingue anglais et espagnol

DISTINCTIONS & MANDATS Membre administratrice des Femmes du Tourisme

BIBLIOGRAPHIE & REVUE DE PRESSE

Vous trouverez sur ce lien la plupart de ces articles. Emmanuelle Llop est une collaboratrice régulière de TourMaG.com.Vous trouverez sur ce lien la plupart de ces articles. CLIQUER.

CONTACT EQUINOXE AVOCATS

- www.equinoxe-avocats.fr

