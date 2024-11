Billets émis et taxe Chirac : attention à pas franchir la ligne rouge ! [ABO]

Emmanuelle Llop, Avocat au barreau de Paris, experte en droits du tourisme rappelle que sur le sujet de de la révision des prix, il y a deux niveaux :



- En B2B c’est-à-dire compagnies-TO-agences : ici c’est le contrat, quand il existe, qui prévaut et détermine si le fournisseur est autorisé et dans quelles conditions, à pratiquer la révision de ses prix. Les Réseaux par exemple ont des contrats TO qui prévoient que les tour-opérateurs doivent respecter des délais d’application, afin qu’à leur tour les agences puissent respecter le Code du Tourisme (ci-dessous).



- En B2B c’est-à-dire agences voyageurs le Code du Tourisme s'applique : la clause de révision de prix doit être mentionnée sur le contrat de voyage pour pouvoir être applicable et doit être très précise sur les modalités de calcul. Coût du transport dont celui du carburant, taux de change des devises utilisées ainsi que taxes et redevances sont les seuls critères autorisés.



Le client doit être informé de toute hausse au plus tard 20 jours avant le départ. Si cette hausse est inférieure à 8% au prix du forfait, il s'agit d'une modification mineure que le client ne peut pas contester ou alors il annule à ses frais. Si cette hausse est supérieure à 8%, il s’agit d’une modification d’un élément essentiel du contrat et le client doit être informé qu’il a le choix entre accepter la hausse, dans un délai raisonnable, ou la refuser et annuler son contrat sans frais.